На участке переулка Широкого в Ижевске в выходные ограничат движение

СЕГОДНЯ 07:05 2019-08-09T07:05:41+03:00

Там будут менять подземные теплосети

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В Ижевске с 9 по 11 августа ООО «УКС» проведут работы в районе переулка Широкого. Об этом сообщает пресс-служба компании.

- Специалисты будут перекладывать подземные теплосети, в связи с этим на участке около дома №16 (магазин «Радио») будет ограничено движение с 22:00 9 августа до 22:00 11 августа, - сообщает ООО «УКС».

Фото: Яндекс карты

Энергетики обновляют на участке 2,2 км изношенных трубопроводов отопления и ГВС. В результате существенно повысится качество и надежность поставки тепловых ресурсов 11 жилым домам.

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ИСТОЧНИК KP.RU