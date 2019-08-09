В одном из ТЦ Ижевска собаке прижало лапы траволатором
В Ижевске в одном из торговых центров маленькой собаке прижало лапу траволатором. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
- Только что зажало лапки собачке на эскалаторе! На передней и задней лапках порвало пальчики просто в мясо. Берегите своих животных, поднимайте на эскалаторах и в лифтах, - написали очевидцы в группе ВКонтакте.
Как чувствует себя собака и насколько серьезные она травмы получила пока неизвестно.
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- Ответы дал начальник абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Дмитрий Маев в эфире радио "Комсомольская правда-Ижевск".
ИСТОЧНИК KP.RU
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