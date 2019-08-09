В одном из ТЦ Ижевска собаке прижало лапы траволатором

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-09T07:25:29+03:00

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В Ижевске в одном из торговых центров маленькой собаке прижало лапу траволатором. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

- Только что зажало лапки собачке на эскалаторе! На передней и задней лапках порвало пальчики просто в мясо. Берегите своих животных, поднимайте на эскалаторах и в лифтах, - написали очевидцы в группе ВКонтакте.

Как чувствует себя собака и насколько серьезные она травмы получила пока неизвестно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- И вновь в выходные ограничат движение на одном из участков из-за ремонта теплосетей.

- Ктооо? Кто проживает в ижевском пруду? А там проживает очень даже много организмов! Мы даже видео для вас записали, не верите? Смотрите сами.

- Ответы дал начальник абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Дмитрий Маев в эфире радио "Комсомольская правда-Ижевск".

ИСТОЧНИК KP.RU