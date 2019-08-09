Под видом сотрудника ГИБДД ижевчанин вымогал деньги у водителей
В Ижевске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- Установлено, что с 2015 года по март 2019 года обвиняемый представлялся сотрудником ГИБДД МВД по Удмуртии и под предлогом выдачи водительских удостоверений похитил деньги у 15 человек, - сообщает ведомство.
В среднем мужчина требовал 25-30 тысяч, один потерпевший вовремя понял, что это обман и не отдал сумму обвиняемому. Теперь мужчине грози наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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