Концерн «Калашников» представил электромобиль для такси

СЕГОДНЯ 11:34 2019-08-09T11:34:42+03:00

Машина была представлена в Москве на Международном евразийском форуме «Такси»

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Концерн «Калашников» на Международном евразийском форуме «Такси» представил электромобиль, предназначенный для перевозок такси. Об этом сообщает Калашников-Медиа.

- Электромобиль UV-4 обладает мощностью до 50 кВт и может развить скорость до 80 км/ч. Запас хода – до 150 км. Вес представленной модели составляет 650 кг, длина 3,4 м, высота 1,7 м, - сообщает Калашников-Медиа.

Электромобиль отличается низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Также он требует минимального техобслуживания.

Напомним, что на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» «Калашников» представил электромобиль «ОВУМ» нового поколения, который стал следующим шагом на пути развития технологии электромобилей группы компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU