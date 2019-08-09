Ижевчанка чуть не попалась на удочку мошенника

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-09T16:26:54+03:00

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В Ижевске продолжают промышлять телефонные мошенники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Так, в дежурную часть обратилась 52-летняя женщина с сообщением о попытке хищения с ее банковской карты. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он сообщил, что с ее карты пытаются похитить деньги. Для прекращения хищения нужно сообщить номер банковской карты, ижевчанка сообщила. После этого ей пришел код подтверждения, который нужно было сообщить мошеннику. Ижевчанка поняла, в чем дело и прекратила разговор, - сообщает ведомство.

После этого она обратилась в банк и заблокировала карту. Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба могла бы составить 548 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU