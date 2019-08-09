Какой будет погода в Ижевске в выходные
По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра 9 августа, в пятницу, во второй половине дня к Ижевску подойдет теплый фронт циклона и начнутся дожди. Предварительно дождь продлится всю ночь, а в субботу днем пройдет в отдельных районах Удмуртии.
Так, в субботу, 10 августа, температура днем до +17..+22 градусов и этот день станет самым теплым на неделе. Ночью +14…+15 градусов, небольшой дождь.
В воскресенье, 11 августа, температура днем +13..+18 градусов и опять пройдет дождь, ночью +10…+11 градусов, небольшой дождь.
В начале следующей недели погода сохранится прохладной и ветреной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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