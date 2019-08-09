Какой будет погода в Ижевске в выходные

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-09T13:11:20+03:00

Тепло вернется на один день

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По прогнозам Удмуртского Гидрометцентра 9 августа, в пятницу, во второй половине дня к Ижевску подойдет теплый фронт циклона и начнутся дожди. Предварительно дождь продлится всю ночь, а в субботу днем пройдет в отдельных районах Удмуртии.

Так, в субботу, 10 августа, температура днем до +17..+22 градусов и этот день станет самым теплым на неделе. Ночью +14…+15 градусов, небольшой дождь.

В воскресенье, 11 августа, температура днем +13..+18 градусов и опять пройдет дождь, ночью +10…+11 градусов, небольшой дождь.

В начале следующей недели погода сохранится прохладной и ветреной.

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ИСТОЧНИК KP.RU