Полицейские нашли пропавшую второклассницу в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-09T15:13:25+03:00

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В Ижевске полицейские нашли пропавшую второклассницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Около 23:00 в дежурную часть полиции обратилась ижевчанка. Она рассказала, что ее 9-летняя дочь днем уехала на общественном транспорте из дома в Первомайском районе к бабушке в Октябрьский район и до сих пор у нее не появилась, - сообщает ведомство.

Был поднят весь личный состав отдела полиции, в результате поисков девочка была найдена около 00:30. Оказалось, девочка приехала к бабушке, но ее не было дома. Малышка решила пойти к своей подруге, которая живет рядом, и осталась у нее ночевать. Родителям не позвонила, потому что телефон разрядился.

На данный момент девочку передали родственникам.

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ИСТОЧНИК KP.RU