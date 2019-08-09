В селе Удмуртии закрывают последний роддом

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-09T16:31:16+03:00

По какой причине его закрывают и куда обращаться роженицам

Изменить размер текста: A A

В селе Малая Пурга (Удмуртия) закрывают последний роддом. 7 августа жители собирались на собрание. Об этом сообщается на сайте района.

Многие жители не согласны с решением закрыть роддом. На собрании был приведен весомый аргумент от властей - родов становится все меньше, а осложнений при них все больше, поэтому сельских рожениц лучше заранее перевозить в крупные, хорошо оснащенные роддома, а врачей распределять по новым рабочим местам.

- У нас подушевое финансирование. Роддом получает деньги за оказанные родовые случаи, и если количество родов минимальное, то стандарты остаются едиными. Должно быть круглосуточное дежурство анестезиолога, реаниматолога, хирурга, акушера-гинеколога. Но родов нет, и врачи теряют квалификацию, - объяснила зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Также по словам Анастасии Муталенко, эффективнее финансировать несколько крупных медцентров, чем много сельских. Насчет количества мест также не стоит волноваться.

- Ввиду того, что Ижевский перинатальный центр открывался в пик рождаемости, сегодня у него есть площади, которые не задействованы, - объясняет Анастасия Муталенко. - Он оснащен самым современным оборудованием, но не работает на 100%. По этой же причине мы закрыли и 3-й роддом в Ижевске. В перинатальном центре сейчас лучше условия для женщин. Там современная реанимация и современное постнеонатальное оборудование, там выхаживают деток, рожденных на 22-23 неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Закрытие роддома №3 в Ижевске: куда будут обращаться роженицы и что будет с врачами?

- Роддом №3 в Ижевске закрывают из-за ветхости здания. Кому перейдут помещения?

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU