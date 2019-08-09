2019-08-09T16:32:45+03:00
Общество

22 августа в Ижевске состоится церемония захоронения останков погибшего в годы Великой Отечественной войны

Останки уроженца Удмуртии нашли в мае 2019 года при раскопках
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 22 августа состоится церемония захоронения останков погибшего в годы Великой Отечественной войны уроженца Удмуртии Ефремова Якова Егоровича. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Останки нашел поисковый отряд «Находка» при раскопках возле деревни Кулотино Новгородской области в мае 2019 года. По сохранившемуся медальону криминалисты установили личность бойца. Он родом из Кезского района, призван 28 августа 1941 года. В мае 1942 года во время наступления советских войск у деревни Кулотино минометным огнем «накрыло» группу военнослужащих, - сообщает пресс-служба.

Представители молодежной организации «Долг» 17 августа выедет в деревню, где 19 августа в торжественной обстановке поисковый отряд «Находка» передаст останки уроженца Удмуртии.

Отпевание в Храме Святых Царственных Мучеников начнется в 11:00, после этого останки Ефремова Я.Е. будут погребены на воинском мемориале Северного кладбища.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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