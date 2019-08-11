Центры цифрового образования появятся в четырех городах Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-11T10:05:32+03:00

В Ижевске его создадут уже в 2020 году

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В столице Удмуртии инновационный центр «IТ-Куб» будет открыт в 2020 году. В Ижевске уже есть договоренность, что центр будет размещаться на базе ИжГТУ, сообщает пресс-служба Минобразования республики. К 2021 году его откроют еще в трех городах: Глазове, Сарапуле и Воткинске.

Дети в возрасте от 5 лет смогут изучать информационные технологии, создавать программные проекты и инженерно-технические разработки, проводить научные исследования.

Известно, что «IТ-Куб» будет работать по шести направлениям: «Программирование на Python», «Программирование на Java», «Мобильная разработка», «Системное администрирование», «Цифровая гигиена и работа с большими данными», «Базовые навыки программирования на C-подобных языках».

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ИСТОЧНИК KP.RU