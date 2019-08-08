2019-08-08T16:10:50+03:00
Общество

Рябиновый сквер в Ижевске планируют открыть в начале сентября

На данный момент работы сделаны более чем на 60%
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске почти готов к открытию Рябиновый сквер на улице 9 Января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Сквер планируют открыть уже в начале сентября. На данный момент работы выполнены более чем на 60%. Осталось уложить брусчатку, обустроить спортивный городок, детскую площадку, установить опоры освещения и малые архитектурные формы. Деревья и зеленые насаждения будут сажать в конце осени, - сообщает ведомство.

- Очень важно, что к этому причастны и наши жители. Напомню, в прошлом году 142 тысячи ижевчан сделали свой выбор, проголосовав за общественные пространства, которые, по их мнению, должны благоустраиваться в нашем городе в первую очередь, и это один самым ярких показателей того, что горожанам это важно и их это интересует, - сказал председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин.

Напомним, сквер около Центральной мечети благоустраивают в Ижевске. Рассказываем, когда его откроют и что там будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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