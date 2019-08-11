Название для сквера на улице Оружейника Драгунова могут придумать ижевчане

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-11T11:20:05+03:00

Конкурс будет проходить по 16 августа

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У ижевчан появилась возможность придумать название для сквера, расположенного на улице Оружейника Драгунова. С просьбой принять участие в конкурсе обратилась администрация Ленинского района Ижевска. Свои варианты названий ижевчане могут прислать по 16 августа на электронную почту inform@lenr.izh.ru

Открытие сквера запланировано уже 6 сентября 2019 года.

Как сообщает администрация Ленинского района, по проекту сквер будет разделен на функциональные зоны: входная, транзитная, набережная вокруг пруда, зоны тихого отдыха и массовых мероприятий, зона для размещения арт-объектов, детская игровая и физкультурно-оздоровительная зоны.

Также там обустроят прогулочные аллеи с пешеходными дорожками, амфитеатр, детскую и спортивную площадки. Установят 30 скамеек, 70 светодиодных светильников и арт-объекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU