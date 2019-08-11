2019-08-11T12:30:02+03:00
Общество

Усиление ветра ожидается 12 августа в Удмуртии

Ветер может достигать 17 метров в секунду
Наталья Сорокина
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Сильный ветер ожидается в Удмуртии днем 12 августа. Как сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии со ссылкой на республиканский Гидрометцентр, порывы северо-западного ветра местами будут достигать 12 – 17 метров в секунду.

Жителям рекомендуется сохранять осторожность, следить за передаваемой информацией и закрыть окна в помещениях. Автолюбителям напоминают о важности сохранения скоростного режима на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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