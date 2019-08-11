2019-08-11T16:20:18+03:00
Общество

Ижевчанина подозревают в краже более 1,5 тыс литров топлива

Мужчина сливал топливо с грузовиков
Наталья Сорокина
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске задержали 33-летнего неработающего и ранее судимого местного жителя. Мужчину подозревают в краже более 1 500 литров дизельного топлива с большегрузных автомобилей.

По версии следствия, ночь мужчина подъезжал к грузовикам, которые стояли на территории торговых баз. Откручивал крышки бензобаков, брал шланг и переливал в канистры дизельное топливо. Потом похищенное он продавал.

Личность подозреваемого полицейские установили при помощи записи с камер видеонаблюдения, установленных на территории баз, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Оперативники уже установили причастность мужчины к пяти фактам краж топлива, совершенных в июле этого года. В общей сложности он слил из бензобаков большегрузных автомобилей 1 680 литров дизельного топлива. Ущерб составил более 80 000 рублей

Сейчас мужчина находится в изоляторе, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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