2019-06-28T14:31:49+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева помогала Алине Загитовой во время серии шоу в Японии

Алина Загитова - одна из самых юных фигуристок
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: sportur.ruФото: sportur.ru
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Фигуристка Елизавета Туктамышева помогала своей соотечественнице Алине Загитовой во время серии шоу Fantasy on Ice в Японии. Об этом она рассказала Golden Skate.

- Поначалу она немного стеснялась, но я старалась ей помочь. В итоге все прошло хорошо, Алина со всеми общалась, - поделилась Елизавета.

Также Елизавета Туктамышева отметила, что она с удовольствием провела время с коллегами: Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой, Сатоко Мияхару и другими.

Напомним, Алина Загитова выступила на шоу в Японии вместе с Евгением Плющенко. Не все прошло гладко.

- Распределение фигуристов по этапам серии Гран-при сезона 2019/2020 наконец-то известно. Когда и где выступят Алина Загитова и Елизавета Туктамышева?

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- Алина Загитова и Елизавета Туктамышева учатся играть в футбол.

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Туктамышева и Андрей Лазукин юбилей Мишина/Москвиной 10.03.19.https://newsport.pro/2019/01/20/kak-zavesti-svoj-blog-na-newsport-pro/ завести блог или оставить заметку о спорте

ИСТОЧНИК KP.RU

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