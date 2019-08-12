Брусчатку на трамвайных путях в Ижевске восстановят
Автомобилисты в соцсетях пожаловались, что на трамвайных путях в районе улицы Чугуевского расшаталась брусчатка. По сообщениям водителей, некоторые даже повредили шины из-за нее.
- У меня из-под колеса вылетел <кусок брусчатки>, хорошо, рядом никого не было! Сегодня еще один булыжник валяется на асфальте, видимо у кого-то тоже вылетел... Вот интересно, если по кузову прилетит кому-нибудь, кто платить будет? - пишет Владимир Васильев.
В администрации города заявили, что ситуация находится на контроле. Починить брусчатку должны на этой неделе, с 12 по 18 августа. Представители администрации добавили, что ее отремонтируют в рамках гарантийных обязательств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Усиление ветра ожидается 12 августа в Удмуртии
В Ленинском районе оштрафовали магазины, которые продавали сигареты у школ
Алина Загитова высказалась о съемках в рекламе и роли фигурного катания в своей жизни
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»