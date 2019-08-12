2019-08-12T10:47:54+03:00
Общество

Брусчатку на трамвайных путях в Ижевске восстановят

Автомобилисты повредили шины из-за нее
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/izh_blagoustroystvoФото: vk.com/izh_blagoustroystvo
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Автомобилисты в соцсетях пожаловались, что на трамвайных путях в районе улицы Чугуевского расшаталась брусчатка. По сообщениям водителей, некоторые даже повредили шины из-за нее.

- У меня из-под колеса вылетел <кусок брусчатки>, хорошо, рядом никого не было! Сегодня еще один булыжник валяется на асфальте, видимо у кого-то тоже вылетел... Вот интересно, если по кузову прилетит кому-нибудь, кто платить будет? - пишет Владимир Васильев.

В администрации города заявили, что ситуация находится на контроле. Починить брусчатку должны на этой неделе, с 12 по 18 августа. Представители администрации добавили, что ее отремонтируют в рамках гарантийных обязательств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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