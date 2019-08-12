Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл турнир в Ижевске
«Ижсталь» проиграла домашний матч 11 августа. В Ижевске проходил предсезонный турнир памяти Василия Тарасова.
В турнире выиграл ХК «Молот-Прикамье». «Ижсталь» проиграла первые два матча «Молоту» из Перми и ЦСК ВВС из Самары. В заключительном туре сталевары проиграли команде «Торпедо» из Усть-Каменогорска. В результате серии «Ижсталь» заняла последнее место.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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