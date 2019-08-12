Максим Вылегжанин победил в любительских стартах по триатлону в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-12T11:12:19+03:00

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11 августа в Воткинске прошел Кубок России по триатлону-спринт и любительские старты «Калашников Спорт. Триатлон». В любительских стартах выиграл трижды серебряный призер Олимпиады в Сочи Максим Вылегжанин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Я не профессиональный триатлонист, участвую с любителями. Погода нас не испугала. Триатлон объединяет несколько видов спорта, всем советую попробовать свои силы, - высказался спортсмен.

В соревнованиях участвовали люди со всей России: из Тюменской области, Пермского края, Московской области, Татарстана и других регионов.

Триатлон объединяет в себе несколько видов спорта: плавание (0,75 км), велогонку (20 км) и бег на 5 км. В соревнованиях в этом году поучаствовали 100 профессиональных спортсменов, 150 любителей и 7 эстафетных команд.

Напомним, ранее Максим Вылегжанин объявлял о завершении спортивной карьеры. Но лыжник продолжает участвовать в любительских соревнованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU