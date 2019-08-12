Жительницу Удмуртии наказали за растрату городского бюджета

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-12T10:50:31+03:00

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В Удмуртии назначили наказание жительнице Можги, которая обвинялась в присвоении денег с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Женщина возглавляла предприятие, которое организовывало питание в школах. В 2017 году она заключила договор на получение высшего образования в Казани и перечислила за обучение деньги городского бюджета, - сообщает ведомство.

Ущерб составил 406 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела были изъяты все интересующие следствие документы и допрошены свидетели. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Также она выплатит в полном объеме причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU