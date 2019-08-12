2019-08-12T12:20:58+03:00
Происшествия

Троих ижевчан осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере

Они пытались сбыть наркотики через интернет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске вынесли приговор трем участникам преступной группы, которые обвинялись на покушение на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- В 2018 году мужчины намеревались сбыть крупную партию наркотиков на территории Ижевска и Удмуртии с помощью интернета. Они приобрели вещества и поместили их в тайниках. Но в связи с их задержанием информация о тайниках так и не была размещена, - сообщает ведомство.

Так, суд назначил наказание 39-летнему организатору группы 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 21-летнему участнику группы назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Третьему участнику группы, 48-летней женщине – 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, которое отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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