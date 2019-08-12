Из-за пьяного водителя в ДТП на трассе Удмуртии пострадала 24-летняя девушка

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-12T17:21:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на 11 километре автодороги «Воткинск – Кельчино» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 27-летний пьяный водитель машины «Опель Астра» не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пассажир - 24-летняя девушка - получила травмы, ее отвезли в больницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин перевернулся на катамаране в акватории... Байкала. Подробную историю читайте на сайте.

- «Руки - это то, чем мы можем любить и убить»: Фотограф из Ижевска стала автором необычного проекта.

- От таких снимков становится не по себе! В Ижевске видеокамеры засняли существо из потустороннего мира. По ссылке видео.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU