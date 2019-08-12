Из-за пьяного водителя в ДТП на трассе Удмуртии пострадала 24-летняя девушка
В Удмуртии на 11 километре автодороги «Воткинск – Кельчино» произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 27-летний пьяный водитель машины «Опель Астра» не справился с управлением и вылетел в кювет, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пассажир - 24-летняя девушка - получила травмы, ее отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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