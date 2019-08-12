2019-08-12T15:13:10+03:00
Общество

На Байкале в шторм спасли ижевчанина, который перевернулся на катамаране

Сообщение о происшествии поступило 11 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В акватории озера Байкал в шторм спасли 39-летнего ижевчанина, который перевернулся на катамаране. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- 11 августа в 17:00 поступило сообщение о происшествии на акватории озера Байкал. Оказалось, сильным порывом ветра был опрокинут катамаран. Поисково-спасательным службам работы осложняли штормовой ветер и высокая волна (до 2,5 м). В ходе поисков на перевернутом катамаране в 300 метрах от берега был обнаружен мужчина, - сообщает ведомство.

Ижевчанин смог взобраться на днище транспорта, где он ждал помощи. Мужчину эвакуировали, медпомощь ему не понадобилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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