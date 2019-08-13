Фото: ремонт учреждений культуры продолжается в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:00 2019-08-13T07:00:42+03:00

В порядок приводят Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова и филармонию

Изменить размер текста: A A

В Ижевске продолжается ремонт учреждений культуры. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев.

Так, в Музейно-выставочном комплексе им. М. Т. Калашникова продолжается капитальный ремонт крыши. В экспозиционном зале выполнены подготовительные работы, совсем скоро там начнётся замена витражей вентиляции, электрической проводки и др. Капитальный ремонт музея обойдется бюджету республики в 35,6 млн. рублей.

Фото: страница Владимира Соловьева «ВКонтакте»

Кроме этого, строительные работы идут и в Удмуртской государственной филармонии: там проходит ремонт зрительного зала.

- Сценическая площадка увеличена на 1,8 метров, будет заменено её покрытие и обрамление. Далее последует установка новых кресел в зрительном зале, прежние отправились в клуб «Дружба» г. Воткинск, Курчум-Норьинский сельский клуб, Техникумовский сельский культурный центр, которые отремонтированы в рамках национального проекта «Культура» и партийного проекта «Культура малой Родины», - написал Соловьев.

Фото: страница Владимира Соловьева «ВКонтакте»

Отметим, что завершить работы в филармонии планируется к концу августа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Древесину на 3 млн рублей незаконно вырубили в Удмуртии

В Ленинском районе Ижевска оштрафовали магазины, которые продавали сигареты у школ

Девушки нарвались на штраф, прокатившись в люке «Хаммера» в Ижевске

ИСТОЧНИК KP.RU