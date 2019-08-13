Фото: ремонт учреждений культуры продолжается в Ижевске
В Ижевске продолжается ремонт учреждений культуры. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев.
Так, в Музейно-выставочном комплексе им. М. Т. Калашникова продолжается капитальный ремонт крыши. В экспозиционном зале выполнены подготовительные работы, совсем скоро там начнётся замена витражей вентиляции, электрической проводки и др. Капитальный ремонт музея обойдется бюджету республики в 35,6 млн. рублей.
Фото: страница Владимира Соловьева «ВКонтакте»
Кроме этого, строительные работы идут и в Удмуртской государственной филармонии: там проходит ремонт зрительного зала.
- Сценическая площадка увеличена на 1,8 метров, будет заменено её покрытие и обрамление. Далее последует установка новых кресел в зрительном зале, прежние отправились в клуб «Дружба» г. Воткинск, Курчум-Норьинский сельский клуб, Техникумовский сельский культурный центр, которые отремонтированы в рамках национального проекта «Культура» и партийного проекта «Культура малой Родины», - написал Соловьев.
Фото: страница Владимира Соловьева «ВКонтакте»
Отметим, что завершить работы в филармонии планируется к концу августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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