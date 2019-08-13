2019-08-13T07:00:42+03:00
Звезды

Фото: ремонт учреждений культуры продолжается в Ижевске

В порядок приводят Музейно-выставочный комплекс им. М. Т. Калашникова и филармонию
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: страница Владимира Соловьева «ВКонтакте»Фото: страница Владимира Соловьева «ВКонтакте»
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В Ижевске продолжается ремонт учреждений культуры. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал министр культуры республики Владимир Соловьев.

Так, в Музейно-выставочном комплексе им. М. Т. Калашникова продолжается капитальный ремонт крыши. В экспозиционном зале выполнены подготовительные работы, совсем скоро там начнётся замена витражей вентиляции, электрической проводки и др. Капитальный ремонт музея обойдется бюджету республики в 35,6 млн. рублей.

Фото: страница Владимира Соловьева «ВКонтакте»

Фото: страница Владимира Соловьева «ВКонтакте»

Кроме этого, строительные работы идут и в Удмуртской государственной филармонии: там проходит ремонт зрительного зала.

- Сценическая площадка увеличена на 1,8 метров, будет заменено её покрытие и обрамление. Далее последует установка новых кресел в зрительном зале, прежние отправились в клуб «Дружба» г. Воткинск, Курчум-Норьинский сельский клуб, Техникумовский сельский культурный центр, которые отремонтированы в рамках национального проекта «Культура» и партийного проекта «Культура малой Родины», - написал Соловьев.

Фото: страница Владимира Соловьева «ВКонтакте»

Фото: страница Владимира Соловьева «ВКонтакте»

Отметим, что завершить работы в филармонии планируется к концу августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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