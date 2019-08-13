Детскую команду по следж-хоккею презентовали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:40 2019-08-13T07:40:18+03:00

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10 августа состоялись презентации проектов развития детского – юношеского следж-хоккея «Команда моей мечты» и «Хоккей без барьеров». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отметим, что следж-хоккейная команда «Удмуртия» выиграла грант в 1 млн рублей благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Именно на эти деньги планируется создать детскую команду. Ребят не только будут тренировать, но и полностью снабжать инвентарем, а также проводить регулярное медицинское обследование.

- Эти средства также пройдут мастер-классы, обучающие семинары, всестороннее медицинское обследование. Также фонд поможет в обеспечении специальными санями, клюшками и экипировкой, - говорится в сообщении.

После церемонии состоялась тренировка команд взрослых и юных спортсменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU