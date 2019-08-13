На улицах Ижевска установят несколько дорожных знаков
На некоторых улицах Ижевска установят дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Так, на улице Димитрова от улицы Майская до улицы 10 лет Октября установят знак ограничение максимальной скорости 40 км/ч. Также в районе жилого дома №65 по улице Клубная появится нерегулируемый пешеходный переход. В связи с этим через улицу Мужвайскую установят знаки «Ограничение скорости» (40 км/ч), «Дети» и «Искусственная неровность», - сообщает пресс-служба.
Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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