На улицах Ижевска установят несколько дорожных знаков

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-13T09:31:08+03:00

Изменить размер текста: A A

На некоторых улицах Ижевска установят дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Так, на улице Димитрова от улицы Майская до улицы 10 лет Октября установят знак ограничение максимальной скорости 40 км/ч. Также в районе жилого дома №65 по улице Клубная появится нерегулируемый пешеходный переход. В связи с этим через улицу Мужвайскую установят знаки «Ограничение скорости» (40 км/ч), «Дети» и «Искусственная неровность», - сообщает пресс-служба.

Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- По какой причине сожгли большую партию завезенных в Удмуртию роз.

- Детскую команду по следж-хоккею презентовали в Удмуртии.

- Стены детской поликлиники №2 раскрасили в Ижевске. Смотрите, как здорово получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU