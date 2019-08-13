Опасные цветы: завезенные в Удмуртию розы оказались зараженными
В Удмуртии уничтожили зараженные розы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.
- 5 августа 2019 года ведомство провело контроль цветов в количестве 23741 штук, завезенных их Эквадора, Кении, Израиля, Колумбии, Нидерландов. По результатам лабораторных исследований в партии роз (210 штук из Израиля) обнаружен западный цветочный трипс, - сообщает ведомство.
По решению собственника зараженных цветов, их сожгли.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Детскую команду по следж-хоккею презентовали в Удмуртии.
- В Ижевске продолжается ремонт учреждений культуры. Рассказываем, где идут работы.
- Стены детской поликлиники №2 раскрасили в Ижевске. Смотрите, как здорово получилось.
- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»