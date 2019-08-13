Опасные цветы: завезенные в Удмуртию розы оказались зараженными

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-13T08:48:26+03:00

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В Удмуртии уничтожили зараженные розы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

- 5 августа 2019 года ведомство провело контроль цветов в количестве 23741 штук, завезенных их Эквадора, Кении, Израиля, Колумбии, Нидерландов. По результатам лабораторных исследований в партии роз (210 штук из Израиля) обнаружен западный цветочный трипс, - сообщает ведомство.

По решению собственника зараженных цветов, их сожгли.

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ИСТОЧНИК KP.RU