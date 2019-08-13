Сколько стоит в среднем в Удмуртии собрать ребенка в школу
Уже почти середина августа, а это значит пора собирать свое чадо в школу. Специалисты Удмуртстата подсчитали средние цены на школьные принадлежности и одежду в Удмуртии и вывели сумму, которая потребуется родителям.
Так, минимальный комплект одежды и обуви для школьника подешевел на 3%. Средняя стоимость комплекта 8252 рубля, в него входит – куртка утепленная (4060 рублей), брюки (1339 рублей) сорочка (759 рублей), ботинки (2120 рублей). Также школьнику необходима спортивная форма – 1915 рублей костюм и футболка 276 рублей.
Что касается канцелярских товаров, в среднем на него уйдет 288 рублей (тетрадь – 7 рублей, ручка – 16 рублей, карандаш – 19 рублей, альбом – 86 рублей, набор фломастеров – 160 рублей).
Для того, чтобы купить школьный ранец родителям придется отдать около 2300 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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