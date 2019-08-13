Режим чрезвычайной ситуации могут ввести в Удмуртии из-за продолжительных дождей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-13T12:27:13+03:00

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Уже несколько недель в Удмуртии идут дожди, в связи с этим в регионе могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Он позволит получить сельхозпредприятиям господдержку в случае неурожая. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

- На прошлой неделе прошло экстренное совещание в режиме ВКС с районами, мы обсудили вопрос возможности введения чрезвычайной ситуации. Сейчас работаем с гидрометцентром Удмуртии. Экстренные меры необходимо принять каждому сельхозпроизводителю: либо мы живем в ожидании созревания зерна, а судя по погоде, оно не вызреет, либо мы все закладываем в зерносенаж, чтобы обеспечить кормами животных в зимне-стойловый период. Однозначно, объемы производства зерна в этом году будут значительно ниже, чем в предыдущие годы, а на зимовку скота необходимо заложить 600 тысяч тонн зерна. Введение режима ЧС позволит нашим селянам получить дополнительную господдержку из федерального бюджета, - прокомментировала ситуацию министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

Кстати, по примерным прогнозам, в Ижевске вновь будет дождь. Поэтому мы нашли три плюса плохой погоды. Раз уж не можем ее изменить, будем пользоваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU