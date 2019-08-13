Минприроды Удмуртии: уровень воды в ижевском пруду поднялся выше нормы

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-13T15:30:23+03:00

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В Ижевском пруду уровень воды поднялся выше допустимой нормы. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

- Из-за продолжительных обильных осадков произошло повышение уровня Ижевского водохранилища до 99,6 метров при максимально допустимой норме 99,5 метров, - говорится в сообщении.

На данный момент специалисты начали сброс воды. В связи с этим может подтопить части территорий Первомайского и Ленинского районов Ижевска.Жителей указанных районов просят соблюдать осторожность и быть внимательным к дальнейшему развитию событий. В случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU