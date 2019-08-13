Когда в Восточном поселке Ижевска начнется ощебенение дорог

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-13T14:24:08+03:00

Подрядчика еще не определили

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В Ижевске в скором времени начнется ощебенение дорог. Об этом сообщил Фирдаус Харисов главный инженер МКУ Служба благоустройства и дорожного хозяйства в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+).

- Завтра (14 августа – Прим. ред.) пройдут торги, и определится подрядчик, который будет производить ощебенение. Улица Халтурина, Чехова, Михайлова, Смирнова, Лагерная Фронтовая переулок Болотникова и улица Декабристов. Через 10 дней заключения контракта подрядчик приступит к ощебенению, - рассказал Фирдаус Мударисович.

Напомним, не так давно стало известно на каких участках пройдет ощебенение дорог в частном секторе города.

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ИСТОЧНИК KP.RU