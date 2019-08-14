Новый скейт-парк в Ижевске могут переименовать в «Пулю»
Не так давно открытый скейт-парк «Сети парк» планируют изменить название на «Пуля». Об этом сообщает «Коммерсант-Ъ Удмуртия» со ссылкой на председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что площадку горожане называют «Пуля».
- Можно потом всему этому микрорайону такое название оставить. Тем более есть заводская слава и промышленные традиции. Если, что называется, от людей пришло, хорошее название. «Сети парк» — не звучит, - пояснил Игорь Шувалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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