Знакомство в соцсети для девушки из Ижевска закончилось изнасилованием

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-15T10:41:41+03:00

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В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании с угрозой убийства.

По данным СУ СК России по Удмуртии, ранее судимый мужчина познакомился в соцсетях с 35-летней потерпевшей. Женщина пригласила его домой, но вот на встречу мужчина пришел с ножом и, войдя в квартиру, сразу стал угрожать им, после чего изнасиловал. В итоге мужчина сразу уехал за пределы Удмуртии.

В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками полиции. На данный момент он находится под стражей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU