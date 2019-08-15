За второй квартал 2019 года численность населения сократилась на 2,9 тысячи человек

СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-15T14:16:23+03:00

Этот показатель больше на 379 человек, чем за тот же период прошлого года

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За второй квартал 2019 года численность населения Удмуртии сократилась на 2,9 тысячи человек. Об этом сообщает Удмуртстат.

Этот показатель на 379 человек больше, чем за тот же период 2018 года. Также в первом полугодии 2019 года родилось 7,1 тысячи детей (в 2018 – больше на 1,1), умерло 9,04 тысячи человек (в 2018 – на 433 больше), в том числе 35 детей до одного года (в прошлом году на 8 детей больше). Специалисты назвали основной причиной смерти болезни системы кровообращения, новообразования и несчастные случаи – 45%, 16% и 10% от общего числа умерших.

За указанный период в Удмуртии зарегистрировано 3148 браков – это на 153 меньше, чем в прошлом году и 2587 записей о разводе - в прошлом году меньше на 15.

Кстати, Удмуртия попала в рейтинг регионов, где количество разводов зашкаливает.

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ИСТОЧНИК KP.RU