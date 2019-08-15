За второй квартал 2019 года численность населения сократилась на 2,9 тысячи человек
За второй квартал 2019 года численность населения Удмуртии сократилась на 2,9 тысячи человек. Об этом сообщает Удмуртстат.
Этот показатель на 379 человек больше, чем за тот же период 2018 года. Также в первом полугодии 2019 года родилось 7,1 тысячи детей (в 2018 – больше на 1,1), умерло 9,04 тысячи человек (в 2018 – на 433 больше), в том числе 35 детей до одного года (в прошлом году на 8 детей больше). Специалисты назвали основной причиной смерти болезни системы кровообращения, новообразования и несчастные случаи – 45%, 16% и 10% от общего числа умерших.
За указанный период в Удмуртии зарегистрировано 3148 браков – это на 153 меньше, чем в прошлом году и 2587 записей о разводе - в прошлом году меньше на 15.
Кстати, Удмуртия попала в рейтинг регионов, где количество разводов зашкаливает.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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