Массовое ДТП произошло на улице Карла Маркса в Ижевске
В Ижевске на улице Карла Маркса 14 августа около 09:00 произошло массовое ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- Водитель машины «Форд Фокус» - 26-летний молодой человек, при перестроении врезался в машину «Хендай-Солярис» под управлением 31-летней женщины, после чего «Форд» врезался в стоящую машину «Хендай Туксан», - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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