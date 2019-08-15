Массовое ДТП произошло на улице Карла Маркса в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-15T11:29:32+03:00

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В Ижевске на улице Карла Маркса 14 августа около 09:00 произошло массовое ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель машины «Форд Фокус» - 26-летний молодой человек, при перестроении врезался в машину «Хендай-Солярис» под управлением 31-летней женщины, после чего «Форд» врезался в стоящую машину «Хендай Туксан», - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU