2019-08-16T12:51:44+03:00
Общество

Новую транспортную схему Ижевска представят в октябре 2019 года

Постараются учесть все желание жителей
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба АО "ИПОПАТ"Фото: пресс-служба АО "ИПОПАТ"
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В октябре 2019 года должны представить новую транспортную схему города, об этом сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) глава города Олег Бекмеметьев.

- И дальше будет конкурс для заключения контрактов на перевозки. В этот период будет полномерное информирование горожан об изменениях, - сообщил Олег Бекмеметьев.

Он напомнил, что когда только заходили на разработку схемы, с жителей собирали пожелания – где сделать остановку, продлить маршрут и так далее. В конечном документе постараются учесть все эти пожелания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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