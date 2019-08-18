В сети появилось видео новой произвольной программы Елизаветы Туктамышевой

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-18T14:18:14+03:00

Фигуристка представила номер на сборах в Эстонии

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В сети появилось видео новой произвольной программы чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Программа была представлена на сборах в Эстонии.

Постановщиком номера стала канадский хореограф Ше-Линн Бурн, Туктамышева будет кататься под композицию «Caravan*» группы The Hot Sardines**.

Напомним, в новом сезоне Туктамышева выступит на этапах Гран-при в США и Китае. Елизавета также планирует выступить в турнире серии Challenger – Lombardia Trophy («Кубок Ломбардии»), который пройдет в итальянском Бергамо с 13 по 15 сентября.

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*Караван

** Хот Сардайнес

Елизавета Туктамышева. Новая произвольная программа 2019/2020 (Mishin Summer Camps.Эстония) 09.08.19.Источник https://www.facebook.com/liuvali/

ИСТОЧНИК KP.RU