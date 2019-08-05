Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева в шоке от цен на фигурное катание

СЕГОДНЯ 07:14 2019-08-05T07:14:33+03:00

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Елизавета Туктамышева поражена ценами на спортивные шоу. Об этом фигуристка написала в своем Instagram.

-Увидела цены на билеты на фигурное катание и поняла, что как же хорошо, что я могу смотреть на все прямо со льда. Но ведь спрос рождает предложение, и поэтому я очень рада, что женское фигурное катание в России за десять лет прошло путь от пустых трибун с родственниками до аншлагов на каждом старте. Спасибо вам, болельщики! - написала Елизавета Туктамышева.

Напомним, уже в следующем сезоне мы увидим выступления Елизаветы Туктамышевой и Алины Загитовой на этапах Гран-при.

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ИСТОЧНИК KP.RU