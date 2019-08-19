Уроженец Удмуртии установил рекорд Гиннеса
Он побил предыдущий рекорд по жиму штанги лежа
Фото: vk.com/gerberfest
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Паурлифтер из Удмуртии Роман Скобарев установил новый мировой рекорд по жиму штанги лежа. Об этом сообщается в официальной группе «Гербера» в Москве, где спортсмен и установил мировой рекорд.
Роман за две минуты поднял 50 кг 103 раза. Кстати, предыдущий мировой рекорд установил Майкл Кэрролл из Австралии.
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ИСТОЧНИК KP.RU