2019-08-19T06:09:59+03:00
Спорт

Уроженец Удмуртии установил рекорд Гиннеса

Он побил предыдущий рекорд по жиму штанги лежа
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/gerberfestФото: vk.com/gerberfest
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Паурлифтер из Удмуртии Роман Скобарев установил новый мировой рекорд по жиму штанги лежа. Об этом сообщается в официальной группе «Гербера» в Москве, где спортсмен и установил мировой рекорд.

Роман за две минуты поднял 50 кг 103 раза. Кстати, предыдущий мировой рекорд установил Майкл Кэрролл из Австралии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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