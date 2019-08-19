Тротуар на улице Баранова отремонтируют в августе
В социальных сетях жители Ижевска возмутились состоянием пешеходной дорожки на улице Баранова.
-Эта дорога ведет к больнице, но по ней невозможно ходить. В этом году начали ремонт, но бросили, - сообщают жители.
В администрации города заявили, что тротуар отремонтируют уже в августе. Его сделают в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Ранее сообщалось, что ремонт дорог в рамках национального проекта может затянуться из-за погодных условий.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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