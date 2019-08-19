2019-08-19T06:39:22+03:00
Общество

Тротуар на улице Баранова отремонтируют в августе

Дорога находится в ужасном состоянии
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: vk.com/izh_blagoustroystvoФото: vk.com/izh_blagoustroystvo
Изменить размер текста:

В социальных сетях жители Ижевска возмутились состоянием пешеходной дорожки на улице Баранова.

-Эта дорога ведет к больнице, но по ней невозможно ходить. В этом году начали ремонт, но бросили, - сообщают жители.

В администрации города заявили, что тротуар отремонтируют уже в августе. Его сделают в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее сообщалось, что ремонт дорог в рамках национального проекта может затянуться из-за погодных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ижевчане выбрали самую глубокую яму и самую «убитую» дорогу города

Объединение двух дорожных компаний в Удмуртии планируют завершить к 2020 году

Каждый второй с нарушениями: в Ижевске полиция проверила автобусы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ижевске
Школу искусств в микрорайоне «Столичный» в Ижевске передадут городу
Туристы из Перми около 8 часов просидели в автобусе под Ижевском
Как отпраздновали день воздушного флота около Ижевска: ТОП-6 самых ярких фото
32 тысячи рублей похитили у ижевчанки под предлогом выплаты компенсации
Уроженец Удмуртии установил рекорд Гиннеса
Ночью и утром 19 августа по Удмуртии ожидается туман
Лолита о дорогах в Ижевске, а Кристина Орбакайте о перепечах: чем артистов впечатлила Удмуртия
19-летнюю жительницу Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков
В сети появилось видео новой произвольной программы Елизаветы Туктамышевой
Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Удмуртии
Улицу Дзержинского отремонтировали в Ижевске
В Летнем саду Ижевска открыли новый аттракцион
Объединение двух дорожных компаний Удмуртии планируют завершить в 2020 году
Гитарист группы «7Б» приехал в Ижевск, чтобы сделать татуировку
Активисты предложили пересмотреть тариф на вывоз мусора в Удмуртии
Каждый второй с нарушениями: В Ижевске полиция проверила автобусы
Шесть жителей Удмуртии за год стащили 11 коров и лошадей
В Летнем саду Ижевска тестируют новый аттракцион
По инициативе прокуратуры оштрафовали министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии
Начали ремонт дороги на улицах Наговицына и Милиционной в Ижевске