Тротуар на улице Баранова отремонтируют в августе

СЕГОДНЯ 06:39 2019-08-19T06:39:22+03:00

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В социальных сетях жители Ижевска возмутились состоянием пешеходной дорожки на улице Баранова.

-Эта дорога ведет к больнице, но по ней невозможно ходить. В этом году начали ремонт, но бросили, - сообщают жители.

В администрации города заявили, что тротуар отремонтируют уже в августе. Его сделают в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее сообщалось, что ремонт дорог в рамках национального проекта может затянуться из-за погодных условий.

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ИСТОЧНИК KP.RU