2019-08-20T13:00:37+03:00
Общество

17-летнего подростка разыскивают в Ижевске

Он ушел из дома 17 августа
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
Изменить размер текста:

В Ижевске разыскивают 17-летнего Карайсени Максима Олеговича. Он ушел из дома по улице Клубная 17 августа в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, на правой кисти руки татуировка в виде розы.

Был одет в черные спортивные брюки с тремя белыми полосками и в серую кофту (предположительно).

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанина будут судить за то, что он сбил полицейского. Как это произошло.

- Началось голосование за название сквера на улице Оружейника Драгунова в Ижевске.

- Мужчина, которого приговорили к смертной казни, обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 7-летней девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель мопеда в Ижевске намеренно сбил полицейского
«Помолчи лучше, чучело»: Елизавету Туктаышеву оскорбил волейболист Алексей Спиридонов
Из-за постороннего транспорта в Ижевске приостановлено движение некоторых трамваев
Ижевчане смогут выбрать название скверу на улице Оружейника Драгунова
Очевидцы: На улице Баранова в Ижевске горят стройматериалы
В одной из рек в Удмуртии рыбак нашел тело мужчины
Глава города поручил контролировать уровень воды в Ижевском пруду
Мужчина, приговоренный к смертной казни, развратил 7-летнюю девочку в Удмуртии
Движение на дороге Ижевск - Ува - В. Женвай ограничили в Удмуртии
Пушистый фестиваль «Хочу домой» состоится в Ижевске в четвертый раз
Новые дорожные знаки установят на улицах Ижевска
Известный детский писатель Артур Гиваргизов приедет в Ижевск
Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого
Когда в Летнем саду Ижевска восстановят фонтан, который придавил мальчика
Душил и угрожал убийством: житель Удмуртии задержан за угон машины
Жительница Удмуртии хотела заработать на бирже, но вместо этого лишилась 500 тысяч рублей
«Алина не хотела ехать на чемпионат мира»: российский тренер раскрыл некоторые секреты успеха Загитовой
Эко-пункты для приема вторсырья откроются в Ижевске
Опасное сооружение появилось на улице Крылова в Ижевске
В меде из Удмуртии опасных веществ не обнаружили
Первая экспедиция отправилась проверять родники Удмуртии
В число самых шумных мегаполисов вошли несколько городов Удмуртии
Подростки-вандалы разрушили 14 надгробных плит на кладбище в Удмуртии
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе Удмуртии
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Ижевске
Школу искусств в микрорайоне «Столичный» в Ижевске передадут городу