17-летнего подростка разыскивают в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-20T13:00:37+03:00

Он ушел из дома 17 августа

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В Ижевске разыскивают 17-летнего Карайсени Максима Олеговича. Он ушел из дома по улице Клубная 17 августа в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, на правой кисти руки татуировка в виде розы.

Был одет в черные спортивные брюки с тремя белыми полосками и в серую кофту (предположительно).

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU