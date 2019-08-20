Какой ущерб Удмуртии нанесли продолжительные дожди

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-20T17:43:41+03:00

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В Удмуртии из-за продолжительных дождей начали гибнуть сельхозкультуры. Минсельхоз республики подсчитал первые цифры ущерба.

- Гибель зерновых и зернобобовых наблюдается на 22 тыс. га, однолетних трав — 2,3 тыс. га, льна-долгунца — 345 га. Общая площадь гибель посевов сельхозкультур составляет 24,6 тыс. га, первыми пострадавшими признаны 55 хозяйств, - сообщает пресс-служба ведомства.

На 19 августа в Удмуртии обмолочено зерно на 25,7 тысяч га – это 15% плана (в 2018 году 93,1 тыс. га, 29% плана), намолочено 65 тысяч тонн зерна нового урожая при средней урожайности 25,2 центнера на гектар. В прошлом году значение составляло 191,8 тыс. тонн и 20,6 центнера на гектар.

Напомним, 15 августа официально ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Удмуртии. (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU