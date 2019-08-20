2019-08-20T17:43:41+03:00
Общество

Какой ущерб Удмуртии нанесли продолжительные дожди

Минзельхоз подсчитал первый ущерб
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии из-за продолжительных дождей начали гибнуть сельхозкультуры. Минсельхоз республики подсчитал первые цифры ущерба.

- Гибель зерновых и зернобобовых наблюдается на 22 тыс. га, однолетних трав — 2,3 тыс. га, льна-долгунца — 345 га. Общая площадь гибель посевов сельхозкультур составляет 24,6 тыс. га, первыми пострадавшими признаны 55 хозяйств, - сообщает пресс-служба ведомства.

На 19 августа в Удмуртии обмолочено зерно на 25,7 тысяч га – это 15% плана (в 2018 году 93,1 тыс. га, 29% плана), намолочено 65 тысяч тонн зерна нового урожая при средней урожайности 25,2 центнера на гектар. В прошлом году значение составляло 191,8 тыс. тонн и 20,6 центнера на гектар.

Напомним, 15 августа официально ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Удмуртии. (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Вновь пенсионер попался на удочку мошенников.

- Ижевчанку покажут в одном из самых зрелищных шоу на канале "Пятница".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очевидцы: на перекрестке улиц Ленина и Воровского в Ижевске произошло серьезное ДТП
Какие интересные клады находили в Удмуртии
В скейт-парке Ижевска пройдет отборочный этап чемпионата мира по памп-треку
У пенсионера из Удмуртии под предлогом получения компенсации за лекарства похищено 135 тысяч рублей
Повар из Ижевска претендует на победу в зрелищном шоу «Адская кухня»
«Любэ» и Марина Хлебникова: кто еще из звезд будет выступать на Дне оружейника в Ижевске
Двоих мужчин обнаружили мертвыми в овощной яме в Удмуртии
17-летнего подростка разыскивают в Ижевске
Пьяный водитель мопеда в Ижевске намеренно сбил полицейского
«Помолчи лучше, чучело»: Елизавету Туктаышеву оскорбил волейболист Алексей Спиридонов
Из-за постороннего транспорта в Ижевске приостановлено движение некоторых трамваев
Ижевчане смогут выбрать название скверу на улице Оружейника Драгунова
Очевидцы: На улице Баранова в Ижевске горят стройматериалы
В одной из рек в Удмуртии рыбак нашел тело мужчины