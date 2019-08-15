2019-08-15T14:58:34+03:00
Общество

Режим ЧС ввели в Удмуртии с 15 августа

Распоряжение подписал глава Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии официально ввели режим чрезвычайной ситуации из-за погодных условий. Соответствующее распоряжение с подписью Александра Бречалова опубликовано на официальном сайте главы и правительства республики.

- С 15 августа 2019 года до особого распоряжения ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Удмуртии. Минсельхозу республики разработать план мероприятий по снижению масштаба ущерба от ЧС. Контроль возложить на министра сельского хозяйства Абрамову Ольгу, - говорится в распоряжении.

Напомним, о введении ЧС в Удмуртии заговорили из-за повышенной влажности почвы. Что даст сельским жителям введенный режим читайте по ссылке. https://www.izh.kp.ru/online/news/3570658/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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