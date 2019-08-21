«Ушла в отставку»: глава Ярского района Удмуртии написала заявление по собственному желанию
В Ярском районе Удмуртии кадровые изменения. В отставку ушла глава района Тамара Уткина.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, она написала заявление по собственному желанию 19 августа.
С 20 августа исполняет обязанности главы района Антон Мышкин – замглавы по экономике и финансам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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