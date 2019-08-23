Мошенники из Ижевска украли и попытались обналичить 800 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-23T06:36:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске сотрудники одной из организаций Устиновского района украли более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По поддельным платежным документам и удостоверениям мошенники перечислили средства на счет организации, а затем попытались их обналичить, переводя деньги на счета физических лиц.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Хрупкая девушка... кто бы мог подумать, что ее обвинят в организации занятия проституцией.

- На одном из участков в Ижевске закроют движение до декабря.

- Начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии рассказал о виновнике ДТП с патрульной машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU