Мошенники из Ижевска украли и попытались обналичить 800 тысяч рублей
В Ижевске сотрудники одной из организаций Устиновского района украли более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
По поддельным платежным документам и удостоверениям мошенники перечислили средства на счет организации, а затем попытались их обналичить, переводя деньги на счета физических лиц.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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