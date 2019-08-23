2019-08-23T06:36:57+03:00
Общество

Мошенники из Ижевска украли и попытались обналичить 800 тысяч рублей

Они подделали платежные документы
Дмитрий Бикин
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске сотрудники одной из организаций Устиновского района украли более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По поддельным платежным документам и удостоверениям мошенники перечислили средства на счет организации, а затем попытались их обналичить, переводя деньги на счета физических лиц.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «неправомерный оборот средств платежей». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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