Фото: на улице Пушкинской в Ижевске ремонтируют фасады домов

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-24T09:32:47+03:00

Это связано с введением дизайн-кода

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Строительные леса появились у одного из многоквартирных домов на улице Пушкинской. Фасад здания планируют привести в соответствие дизайн-коду города.

Ранее ремонт начался у домов №190 и №198. Работы планируют завершить к Дню оружейника (19 сентября). Всего в рамках программы должны отремонтировать 12 домов на улицах Пушкинская, Советская, Лихвинцева.

Фото: Алена Селезнева

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ИСТОЧНИК KP.RU