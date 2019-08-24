2019-08-24T09:32:47+03:00
Общество

Фото: на улице Пушкинской в Ижевске ремонтируют фасады домов

Это связано с введением дизайн-кода
Дмитрий Бикин
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Строительные леса появились у одного из многоквартирных домов на улице Пушкинской. Фасад здания планируют привести в соответствие дизайн-коду города.

Ранее ремонт начался у домов №190 и №198. Работы планируют завершить к Дню оружейника (19 сентября). Всего в рамках программы должны отремонтировать 12 домов на улицах Пушкинская, Советская, Лихвинцева.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

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ИСТОЧНИК KP.RU

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