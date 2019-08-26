Ижевчане могут пообщаться с актером театра кукол
На фестивале «Читай, Ижевск!» пройдет встреча с актером кукольного театра Владимиром Степановым. Об этом сообщается в официальной группе фестиваля.
-Участники познакомятся с разными системами театральных кукол, узнают тайны театральной истории, смогут сфотографироваться с куклами и примерить на себя роль кукловода, - говорится в сообщении.
Встреча пройдет 7 сентября в 15:00. Сам фестиваль состоится на фан-зоне. Напомним, ранее сообщалось о приезде на фестиваль писателя Януша Вишневского.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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