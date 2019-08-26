2019-08-26T07:10:49+03:00
Экономика

Более 40 тыс. га урожая погибло в Удмуртии

Больше всего погибло зерновых
Анастасия Захарова
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Значительная часть урожая в этом году погиблаЗначительная часть урожая в этом году погиблаФото: Константин ИВШИН
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В Удмуртии погибло более 40 тыс. га урожая в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

-Судьба урожая теперь полностью зависит от погоды, и все буквально молятся на то, чтобы хорошая погода подольше погостила в республике, - говорится в сообщении.

Больше всего погибло зерновых - 33,7 тыс. га. Во всех районах появились комиссии для оценки ущерба. Предпринимателям предоставят субсидии.

Напомним, 15 августа в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за переувлажнения почвы. Предполагается, что эта мера позволит аграриям получить дополнительные выплаты из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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