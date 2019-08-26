Ижевчанина пытались убить в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-26T12:04:15+03:00

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25 августа в Санкт-Петербурге пытались убить 29-летнего ижевчанина. Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

- 25 августа жильцы сообщили, что в одной из квартиры их дома произошло преступление. Позже сообщили, что в больницу поступил 29-летний ижевчанин с ножевым ранением в области шеи, в тяжелом состоянии. Также в больницу поступил житель Санкт-Петербурга с травмами, полученными при падении с высоты, к вечеру он скончался, - сообщает агентство.

По словам ижевчаниа, они с приятелем вместе выпивали, но потом произошла ссора. Гость схватил нож и ударил хозяина. После этого он выпрыгнул в окно.

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ИСТОЧНИК KP.RU