Водитель «легковушки» погиб на трассе Удмуртии
В Удмуртии 24 августа на 118 километре автодороги «Подъезд к городам Пермь и Ижевск» от автодороги М-7 Волга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 65-летний водитель «ВАЗ-2107» выехал на «встречку», где врезался в грузовик под управлением 62-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель «легковушки» скончался на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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