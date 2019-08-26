2019-08-26T12:49:51+03:00
Происшествия

Водитель «легковушки» погиб на трассе Удмуртии

ДТП произошло 24 августа
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмурииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмурии
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В Удмуртии 24 августа на 118 километре автодороги «Подъезд к городам Пермь и Ижевск» от автодороги М-7 Волга произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 65-летний водитель «ВАЗ-2107» выехал на «встречку», где врезался в грузовик под управлением 62-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «легковушки» скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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