В МВД по Удмуртии назвали предварительную причину ДТП с автобусом
В МВД по Удмуртии назвали предварительную причину ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- 23 августа автобус на улице Новоажимова врезался в опору теплотрассы. В момент ДТП в автобусе находились 35 пассажиров, 26 человек, включая двоих детей, отвезли в больницу. Семь человек в итоге оставили в больнице. Позже еще два человека обратились за помощью, - сообщает ведомство.
По уточненным данным, водитель отвлекся от управления автобусом, в связи с чем врезался в опору. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», проводится расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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